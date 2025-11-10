Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения первого круга

В РПЛ завершился первый круг, все команды сыграли по 15 матчей. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

«Зенит» в 15-м туре потерял очки в матче с «Крыльями Советов» (1:1). Тем не менее сине-бело-голубые остаются фаворитами в глазах аналитиков, на чемпионство команды Сергея Семака можно поставить за 2.25 (после 14-го тура было 2.00). Пока петербуржцы идут третьими с отставанием от лидера в три очка.

«Краснодар», возглавляющий турнирную таблицу, сыграл вничью с «Балтикой» (0:0). Шансы команды Мурада Мусаева защитить титул оценивают коэффициентом 4.25 (было 4.50).

На ЦСКА, идущий вторым и имеющий столько же очков, сколько и краснодарцы, можно поставить за 4.75 (было 5.00). Подопечные Фабио Челестини переиграли махачкалинское «Динамо» (1:0) в минувшем туре.

Вероятность чемпионства «Локомотива» оценивают котировкой 8.00 (было 10.00). Пока что железнодорожники на четвёртом месте в трёх очках от вершины таблицы, в 15-м туре команда Михаила Галактионова обыграла «Оренбург» (1:0).

На «Спартак» можно заключить пари за 15.00 (было 20.00). Красно-белые победили «Ахмат» в Грозном (2:1) и уступают лидеру восемь очков. Шансы «Динамо», проигравшего в 15-м туре «Акрону» (1:2) и отстающего уже на 16 очков от первого места, оценили в 100.00 (было 50.00).

За 75.00 (котировка не изменилась) можно сделать ставку на чемпионство «Балтики». Команда Андрея Талалаева выдала очередную солидную игру, была ближе к победе, чем «Краснодар», и завершила первый круг пятой в пяти баллах от первой строчки.