«Факел» — «Спартак» Кс: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги 10 ноября

10 ноября в матче 18-го тура Первой лиги встретятся «Факел» и «Спартак» из Костромы. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 61% вероятности. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 5.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики уверены в невысокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.

Центральная игра тура в Первой лиге. Встречаются команды из группы лидеров. «Спартак» после мощнейшего старта заметно сбавил обороты. Выдал отрезок из пяти туров без побед. Однако опустился только до зоны стыков.

Воронежцы на всех парах несутся в элитный дивизион. Возвращение Олега Василенко на пост главного тренера себя оправдывает. Огорчение ровно одно — в Кубке России вылетели от рук тульского «Арсенала» (2:3). Справедливости ради, встреча проводилась в середине недели после выезда в Хабаровск.