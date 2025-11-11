«Каролина» — «Вашингтон»: назван фаворит матча НХЛ

12 ноября «Каролина Харрикейнз» примет «Вашингтон Кэпиталз» на льду арены «Леново Центр» в Роли. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в сезоне.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, в то время как победа «Вашингтона» оценивается в 3.30. Ничья и овертайм идут за 4.60.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.65.

Гол на первой минуте идёт за 10.5.