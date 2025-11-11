«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ

Прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 3 гола «Каролины» за 2.10.

«Каролина» идёт по сезону гораздо увереннее и разумно считается явным фаворитом. Отметим несколько деталей. Первая — у хозяев будет на день отдыха меньше, 10 ноября они гостили в Торонто. Вторая — противостояние принципиальное. Составы с прошлого сезона практически не изменились, память о Кубке Стэнли жива. Мотивация окажется запредельной. Впрочем, есть ещё и третья деталь. На наш взгляд, самая важная.

«Вашингтон» при всех своих трудностях за семь выездных встреч сезона пропустил всего 16 шайб. «Каролина» же давно известна довольно примитивным нападением, которое сильно зависит от уровня сопротивления. Брать ли Х2 за 2.00 — дело вкуса, всё же на старте сезона хозяева в самом деле смотрятся сильнее. А вот ИТМ 3 гола «Харрикейнз» за 2.10 выглядит надёжно. Полную авоську «Кэпиталз» получают редко.