БЕТСИТИ разыгрывает пять поездок в Дубай на двоих на чемпионский бой Гассиев — Пулев

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила акцию «Билет в Дубай».

Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

Букмекер разыгрывает пять поездок в Дубай на двоих на боксёрский турнир БЕТСИТИ IBA Pro, фрибеты до 30 000 рублей и 10 перчаток с автографом Мурата Гассиева.

Для участия в акции достаточно сделать хотя бы одну ставку от 5000 рублей и коэффициентом 1.50 на сайте или в приложении БЕТСИТИ.

Чем больше ставок, тем больше купонов. Количество купонов увеличивает шансы на победу.

Купоны начисляются в зависимости от суммы ставки:

от 5000 до 9999 рублей — 1 купон;

от 10 000 до 29 999 рублей — 3 купона;

от 30 000 рублей и более — 12 купонов.

Всего в акции 30 призовых мест. Первые пять счастливчиков выиграют поездку в Дубай на двоих. Следующие 15 призёров разделят призовой фонд в 225 000 рублей. Максимальная сумма фрибета – 30 000 рублей. Остальные призёры получат эксклюзивные перчатки с автографом Гассиева.

Принять участие могут как новые пользователи, так и уже зарегистрированные игроки.

Боксёрский турнир БЕТСИТИ IBA Pro пройдёт 12 декабря в Дубае. В главном бою Мурат Гассиев сойдётся с регулярным чемпионом WBA Кубратом Пулевым за звание чемпиона мира в тяжёлом весе.

Акция продлится с 30 октября по 30 ноября. Итоги будут подведены не позднее 3 декабря.

С полными правилами акции можно ознакомиться здесь.

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.