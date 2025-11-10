«Лига Ставок» представила видео секретного клуба «Империон» с Дзюбой и Ковальчуком

Букмекерская компания «Лига Ставок» выпустила видео, посвящённое «Империону» — секретному клубу для VIP-игроков. Режиссёром ролика стал Ладо Кватания, показавший, что скрывается за дверями закрытого сообщества, где решается ход истории.

Кадры напоминают сцены из фильма «С широко закрытыми глазами»: сюрреалистичные ритуалы, ослеплённые толпы и загадочные фигуры, предугадывающие любые ходы. Но что на самом деле решается в «Империоне» — остаётся лишь гадать.

На видео можно узнать некоторых участников клуба. Среди них — олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба и трёхкратная чемпионка России по гольфу Екатерина Малахова.

В пресс-релизе создателей говорится, что «Империон» — не событие и не место. Это территория весомых решений, где можно говорить на равных, рисковать и делать решающие ставки. Право стать членом клуба есть не у каждого. Империон сам выбирает своих участников, если они способны побеждать и влиять на будущее».

«Клуб «Империон» – это символ элитарности и величия. Это ещё больше эксклюзивных привилегий для наших избранных игроков и высочайшая доступность спорта. За эти годы мы проделали много работы с продуктом и сервисом для VIP-аудитории. Сейчас мы подтверждаем лидерство в нишевом премиум-сегменте, прорабатывая все детали, чтобы улучшить уровень сообщества. Это клуб для тех, кто готов к большим ставкам — как в спорте, так и в жизни. Добро пожаловать!» – отметил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Погрузиться в загадочную атмосферу «Империона» от «Лиги Ставок» способен не каждый, ведь он сам выбирает своих участников. Однако все желающие могут попытать удачу.

