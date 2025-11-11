«Амур» — «Трактор»: определён фаворит матча КХЛ

10 ноября на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» — «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 12:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа «Амура» по итогам трёх периодов оценивается в 3.35.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.77, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.10.

Если обе команды забьют хотя бы по две шайбы, сыграет коэффициент 1.70. Гол раньше двухминутного удаления идёт за 2.30.