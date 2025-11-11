«Адмирал» — «Автомобилист»: стал известен фаворит матча КХЛ

11 ноября «Адмирал» и «Автомобилист» сыграют на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. Начало запланировано на 12:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно составляет 45% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70.

Вместе с тем аналитики считают, что не будет результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.10.

Победа «Автомобилиста» с учётом овертайма и буллитов идёт за 1.70, а на волевую победу «Адмирала» можно поставить за 5.60.