«Амур» — «Трактор»: прогноз на игру в Хабаровске

Прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Трактор» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.77.

«Амур» под присмотром исполняющего обязанности главного тренера Александра Андриевского оживился. Можно похвастаться свежей победой над «Автомобилистом» — 3:0. «Сухарь» Максима Дорожко и гол вернувшегося после травмы Алекса Гальченюка — именно то, что поднимает уверенность. К слову, это уже четвёртый «ноль» Дорожко в сезоне, да и команда дома цепко защищается. Выиграла три из четырёх прошлых домашних матчей, а пропустила на этом отрезке только семь шайб.

«Трактор» Бенуа Гру, в свою очередь, приедет в Хабаровск после рабочей победы со счётом 3:1 во Владивостоке — над местным «Адмиралом». Дубль Джордана Гросса и результативность Джошуа Ливо помогли начать выездное турне с успеха. Эта победа наверняка добавит спокойствия. Плюс хоккеисты уже наверняка адаптировались после перелёта. Фактор календаря нивелирован, поскольку это второй матч челябинцев на Дальнем Востоке.

Спецбригады и вратари здесь будут играть серьёзную роль. Прогнозируем вязкий и «низовой» матч. Челябинцы за счёт системности и лучших спецбригад чуть ближе к удачному результату в основное время. Однако в качестве ставки мы бы взяли тотал меньше 5.5 шайбы. Благо коэффициент на такое дело более чем рабочий.