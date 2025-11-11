Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Амур» — «Трактор»: прогноз на игру в Хабаровске

«Амур» — «Трактор»: прогноз на игру в Хабаровске
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Трактор» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.77.

Материалы по теме
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?

«Амур» под присмотром исполняющего обязанности главного тренера Александра Андриевского оживился. Можно похвастаться свежей победой над «Автомобилистом» — 3:0. «Сухарь» Максима Дорожко и гол вернувшегося после травмы Алекса Гальченюка — именно то, что поднимает уверенность. К слову, это уже четвёртый «ноль» Дорожко в сезоне, да и команда дома цепко защищается. Выиграла три из четырёх прошлых домашних матчей, а пропустила на этом отрезке только семь шайб.

«Трактор» Бенуа Гру, в свою очередь, приедет в Хабаровск после рабочей победы со счётом 3:1 во Владивостоке — над местным «Адмиралом». Дубль Джордана Гросса и результативность Джошуа Ливо помогли начать выездное турне с успеха. Эта победа наверняка добавит спокойствия. Плюс хоккеисты уже наверняка адаптировались после перелёта. Фактор календаря нивелирован, поскольку это второй матч челябинцев на Дальнем Востоке.

Спецбригады и вратари здесь будут играть серьёзную роль. Прогнозируем вязкий и «низовой» матч. Челябинцы за счёт системности и лучших спецбригад чуть ближе к удачному результату в основное время. Однако в качестве ставки мы бы взяли тотал меньше 5.5 шайбы. Благо коэффициент на такое дело более чем рабочий.

Материалы по теме
«Адмирал» — «Автомобилист». А отдыхать когда?
«Адмирал» — «Автомобилист». А отдыхать когда?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android