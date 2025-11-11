«Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Автомобилист» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: итоговая победа «Адмирала» за 2.10.

Леонид Тамбиев обычно на стороне дисциплины и аккуратной игры в нейтральной зоне, а Николай Заварухин — это про структурный хоккей с акцентом на переходы из обороны в атаку. При этом «Автомобилист» едет в гости к «Адмиралу» без Никиты Трямкина, Сергея Зборовского и Семёна Кизимова — минус габариты и первый пас из обороны. Важный фактор во время длительного выезда. А козырь «Адмирала» — надёжность в собственной зоне и точечные всплески лидеров.

Если судить по свежей форме, то уральцы просели. Поражение в овертайме в Астане от переживающего не самый лучший период «Барыса» (2:3) после камбэка и «сухие» 0:3 в Хабаровске от «Амура» — признаки усталости и падения реализации. «Адмирал» дома умеет сушить и терпеть, а длительная смена климата и обстановки у соперника — явный бонус команде из Владивостока.

Пожалуй, в данной встрече можно спрогнозировать вязкий хоккей со ставкой на порядок в обороне. И всё же с учётом выездной усталости «Автомобилиста» мы бы взяли итоговую победу «Адмирала».