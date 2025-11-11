Россия — Перу: букмекеры оценили шансы команды Карпина

Сборная России продолжает проводить товарищеские матчи. В ноябре спарринги достойные. Начинается всё 12 ноября — соперником подопечных Валерия Карпина станет команда Перу. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение сборной России. Сделать ставку на победу подопечных Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа сборной Перу идёт за 5.30, а на ничью выставлен коэффициент 3.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от матча в Санкт-Петербурге. Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, тотал меньше 2.5 гола — за 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.