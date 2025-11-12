Назван самый вероятный счёт матча Россия — Перу

Сборная России продолжает проводить товарищеские матчи. 12 ноября соперником подопечных Валерия Карпина станет команда Перу. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Сделать ставку на победу подопечных Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа сборной Перу идёт за 5.30, а на ничью выставлен коэффициент 3.40.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, тотал меньше 2.5 гола — за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу российской команды (6.00). На ничью 1:1 выставлен коэффициент 6.50, а победа сборной России 2:0 идёт за 7.50.