Россия — Перу: прогноз на матч 12 ноября

Россия — Перу: прогноз на матч 12 ноября
Прогноз на товарищеский матч Россия — Перу от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: сборная России победит всухую за 2.90.

С перуанцами сыграем в Санкт-Петербурге. В высшей степени милосердно: морозить гостей из Южной Америки в середине ноября слишком жестоко, а на «Газпром Арене» все вопросы решаются закрытием крыши. Играть будет приятно и комфортно, проблем с состоянием газона нет. Ничто не должно отвлекать от качественного футбола.

Сборная Перу не смогла отобраться на ЧМ-2026. Больше того — даже борьбы не обозначила. Всего 12 очков за 18 туров. Предпоследнее место, до зоны стыков не хватило восьми очков. В защите дела обстоят более-менее терпимо, но шесть голов за 18 матчей — это приговор. Абсолютно худший результат среди всех участников квалификации в Южной Америке.

Состав у перуанцев будет экспериментальным. Это по меньшей мере разумно: отборочный цикл позади, тренерский штаб снова меняли. Самое время проверять молодых и ближайший резерв. Разница в классе на стороне сборной России имеется, плюс, опять же, поддержка своих болельщиков. Ставка на победу россиян всухую с коэффициентом 2.90 выглядит симпатично.

