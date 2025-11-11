«Салават Юлаев» — СКА: определён фаворит матча в Уфе

12 ноября в Уфе «Салават Юлаев» примет СКА на льду «Уфа-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.65. Ничья и овертайм идут за 4.90.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.15.

Гол на первой минуте идёт за 11.5.