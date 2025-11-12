«Салават Юлаев» — СКА: прогноз на матч 12 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на игру КХЛ «Салават Юлаев» — СКА.

Ставка: «Салават» победит в первом периоде за 3.00.

СКА после жуткого старта сезона идёт на серии из трёх побед. Пострадали «Шанхайские Драконы», московское «Динамо» и «Авангард». Коллекция скальпов впечатляет, в зону плей-офф наконец-то вошли. Неудивительно, что букмекеры считают гостей фаворитами. Берём П2 и радуемся приятному коэффициенту, да?

Пожалуй, ровно наоборот. Во-первых, у СКА третий выезд подряд за пять дней и пятый матч за девять суток. Календарь плотный, добавились перелёты, энергии осталось мало. Во-вторых, все победы на тоненького — строго в одну шайбу, а дерби с «Драконами» вовсе ушло в овертайм. Качество хоккея по-прежнему оставляет вопросы. Как и наличие эмоций после нескольких концовок подряд.

На 1Х дают аккуратный коэффициент 1.60 — для экспресса сгодится. Мы бы выбирали между победой СЮ в первом периоде за 3.00 и ИТБ 2.5 гола «Салавата Юлаева» за 2.00. Уфимцы явно разочарованы последними неудачами и выйдут заряженными — это раз. «Ладе» накануне забросили три шайбы и, пожалуй, заметно недобрали. Это два.

И последнее. В трёх предыдущих очных встречах в столице Башкортостана меньше трёх шайб хозяева не забивали. 4:2, 3:4, 5:1. Вполне вероятно, что отдавшему на днях огромное количество сил и летевшему из Омска СКА потребуется время, чтобы войти в игру. А «Салават» ждать не станет.