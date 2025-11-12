«Миннесота» — «Сан-Хосе»: прогноз на матч 12 ноября

Прогноз на матч «Миннесота» — «Сан-Хосе» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Миннесота» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.10.

«Миннесота» принимает «Сан-Хосе» в Сент-Поле. Дома «Уайлд» обычно дольше держат шайбу и давят сменами, хоккей при родных трибунах после двух побед подряд наверняка будет агрессивнее. Но «Шаркс» приедут на серии из трёх побед и рассчитывают на её продолжение. Матч обещает аккуратный старт и высокую цену первого гола.

Главный у хозяев — Кирилл Капризов, он снова тащит. В последней игре забросил очередную шайбу, среди лидеров по очкам в команде. Когда у россиянина идут бросок и розыгрыш, стабильно получается создавать моменты. За ними идут голы и очки. В шести предыдущих играх с «Шаркс», в которых Капризов принимал участие, он неизменно набирал очки.

Встречи получались результативные. При этом в пяти случаях «Уайлд» добывали победу. На этот раз ждём похожего расклада. «Миннесота» за счёт первого звена и активности Капризова должна склонить чашу весов в свою пользу. «Сан-Хосе» наверняка ответит, а потому голов будет достаточно.