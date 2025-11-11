«Амур» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 1.95.

11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Трактор Челябинск

«Амур» в ноябре играет лучше, чем ожидалось, побеждая и «Адмирал», и «Авангард», и «Автомобилист». Самое время пошутить, что раз теперь соперник не на букву «А», то и очков хабаровчане не возьмут. Но если серьёзно, «Трактор» и так выглядит фаворитом.

Что не отнять у вице-чемпионов – так это того, что даже в самом плохом состоянии они способны обыгрывать аутсайдеров, реализуя своё преимущество в мастерстве. В последний месяц команда Гру выиграла всего четыре матча из 10, и все – у младших по классу. Так что «Амуру» рассчитывать на благосклонность соперника не стоит. Тем более что вратарь Дорожко, который стал главным героем воскресной победы над «Автомобилистом», обычно не выдаёт гениальные матчи один за другим. Да и «Трактор» в недавних встречах показал, что всё-таки способен быть временами солидным, самоотверженным и правильным. Вряд ли зрители увидят больше пяти заброшенных, а гости победят», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».