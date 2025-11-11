«Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 11 ноября

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» – «Автомобилист».

Ставка: ничья за 4.41.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команды между собой не играли с 13 февраля. С тех пор много воды утекло, но в середине ноября нового сезона коллективы вновь в своей истории найдут возможность пересечься. Тем более что такова воля всемогущего календаря, оставившего нас во вторник лишь с матчами на Дальнем Востоке.

«Адмирал» недавно одолел омский «Авангард» на родной площадке, прервав очень длинную серию без побед. Казалось бы, всё может вернуться на круги своя, однако во Владивосток пожаловал челябинский «Трактор» и не оставил шансов «морякам». «Автомобилист» же в Хабаровске проиграл уже третий раз подряд за последнюю неделю. У коллектива Заварухина что-то явно не клеится, начало дальневосточной серии не задалось. Получится ли во Владивостоке?

В этой встрече обе команды будут играть очень агрессивно. От «Адмирала» прям-таки убегает восьмая строчка. Конкуренты не дремлют и набирают очки, а подопечные Тамбиева всё не могут найти постоянные связи в атакующих и оборонительных действиях. «Адмирал» с первых минут матча захочет прибить соперника, Екатеринбург явно будет сопротивляться, ведь для такого состава возможные четыре поражения подряд — нонсенс. Прогнозирую ничью в основное время, команды решат всё между собой только в овертайме или даже в серии буллитов», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».