Главная Ставки Новости

«Адмирал» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ во Владивостоке

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5 за 1.97.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Адмиралу» не позавидуешь. Гостям отступать некуда – у них три поражения подряд. Причём в таких матчах, в которых от уральской команды ожидали не ноль, а полноценных шесть очков. Что дома против «Торпедо», что в Астане и Хабаровске «Автомобилист» играл гораздо ниже своего уровня. Особенно в атаке.

Понятно, что долго так продолжаться не может. Во Владивостоке команда Заварухина должна победить. Тем более что «Адмирал» оставил очень много сил в предыдущих встречах с топ-клубами Востока. Это было видно уже в воскресенье. Приморцы откровенно не вытягивали всю первую половину матча и смогли включиться только при счёте 0:3, когда было поздно. В предстоящем матче будет максимум нервов и минимум яркого хоккея, четыре гола на двоих – максимум результативности», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

