149 футбольных судей из Турции отстранили за ставки, 17 человек арестованы

Турецкая футбольная федерация отстранила 149 судей, опубликовав заявление на своём официальном сайте.

Причина дисквалификаций — ставки. Сроки наказания — от 8 до 12 месяцев в зависимости от тяжести проступка. На данный момент продолжается проверка в отношении ещё трёх арбитров.

17 судей и два президента футбольных клубов арестованы. Их обвинили в манипуляциях результатами матчей.

В ходе расследования удалось выяснить, что из 572 судей, которые обслуживали матчи профессиональных лиг Турции, у 371 арбитра были аккаунты в букмекерских компаниях, а 152 человека делали ставки. Один из арбитров заключил более 18 000 пари. У 42 судей обнаружили более чем 1000 ставок на футбольные матчи у каждого.

После отстранения ведущие футбольные клубы Турции выступили с заявлениями, в которых приветствовали наказания для арбитров.