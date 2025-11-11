Скидки
149 футбольных судей из Турции отстранили за ставки, 17 человек арестованы

149 футбольных судей из Турции отстранили за ставки, 17 человек арестованы
Турецкая футбольная федерация отстранила 149 судей, опубликовав заявление на своём официальном сайте.

Причина дисквалификаций — ставки. Сроки наказания — от 8 до 12 месяцев в зависимости от тяжести проступка. На данный момент продолжается проверка в отношении ещё трёх арбитров.

17 судей и два президента футбольных клубов арестованы. Их обвинили в манипуляциях результатами матчей.

В ходе расследования удалось выяснить, что из 572 судей, которые обслуживали матчи профессиональных лиг Турции, у 371 арбитра были аккаунты в букмекерских компаниях, а 152 человека делали ставки. Один из арбитров заключил более 18 000 пари. У 42 судей обнаружили более чем 1000 ставок на футбольные матчи у каждого.

После отстранения ведущие футбольные клубы Турции выступили с заявлениями, в которых приветствовали наказания для арбитров.

