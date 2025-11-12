Франция — Украина: коэффициенты на матч в Париже

13 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Франции и Украины, выступающие в группе D. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет приблизительно 82% вероятности.

Победа Украины оценивается коэффициентом 16.5. Ничейный исход можно найти в линии за 7.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33.