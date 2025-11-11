РПЦ отстранила митрополита за участие в покерных турнирах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора (в миру — Евгения Сиротенко) от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, сообщили в пресс-службе Московской патриархии.

Официальных причин отстранения не называют, но ей могло быть увлечение священника покером. Он принимал участие в ряде соревнований. Например, на Championnat de France de Poker 2024 в Париже, где занял 20-е место и получил приз $ 4607. Сиротенко принимал участие и в турнирах в 2025 году.

Митрополит Нестор возглавил Патриарший экзархат Западной Европы в 2022 году. До этого он служил настоятелем кафедрального храма Трёх святителей в Париже и занимал должности епископа Лиссабонского и Мадридского.