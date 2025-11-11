В Нью-Йорке могут запретить ставки на спорт, политику и катастрофы на рынках прогнозов

В Нью-Йорке приняли к рассмотрению законопроект, направленный на ограничение деятельности рынков прогнозов, информирует Next.io.

Согласно документу, под полный запрет попадут ставки на политические события, катастрофы, смерти людей, а также на колебания ценных бумаг. Резко ограничат и ставки на спорт. Так, законопроект предусматривает запрет на ставки на победителя матча и событий внутри него. При этом можно будет заключать пари на исход турниров.

Цель законопроекта — четко разграничить деятельность рынков прогнозов, азартных игр и операций с ценными бумагами. Платформам рынков прогнозов запретят использовать операторов, которые занимаются азартными играми.

Помимо этого, законопроект предусматривает возрастное ограничение участников до 21 года, запрет пополнения счетов с кредитных карт, а также внедрение механизмов самоисключения.