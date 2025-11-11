Правительство РФ поддержало запрет приёма ставок с кредитных карт

Правительство России поддержало законопроект, предлагающий запретить букмекерам и спортивным тотализаторам принимать ставки с использованием кредитных карт, но просит внести ряд доработок ко второму чтению, сообщают «Ведомости».

Правительство предложило доработать законопроект – внести в него запрет на приём ставок за счет заёмных средств, находящихся на расчётных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП), а также с корпоративных карт. Но перед этим нужно провести оценку объёма таких ставок.

Кроме того, правительство считает необходимым установить ограничение перевода денежных средств с дебетовых карт за счёт овердрафта.

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2024 года сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Документ вводит запрет на приеём ставок с использованием кредитных карт. Обязанность по отказу в проведении таких транзакций авторы документа предлагают возложить на банки-эмитенты – они при проверке должны ориентироваться на присвоенные в рамках платёжной системы коды или иные идентификаторы операции, указывающие, что перевод осуществляется в пользу букмекера или тотализатора.