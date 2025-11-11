Скидки
Россия — Перу: кто фаворит товарищеского матча 12 ноября

Сборная России продолжает проводить товарищеские матчи. Начинается всё 12 ноября — соперником подопечных Валерия Карпина станет команда Перу. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают явное предпочтение сборной России. Сделать ставку на победу подопечных Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно составляет 54% вероятности. Победа сборной Перу идёт за 5.30, а на ничью выставлен коэффициент 3.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от матча в Санкт-Петербурге. Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, тотал меньше 2.5 гола — за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу российской команды.

