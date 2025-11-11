«Каролина» — «Вашингтон»: ставки и коэффициенты на матч НХЛ 12 ноября

12 ноября «Каролина Харрикейнз» примет «Вашингтон Кэпиталз» на льду арены «Леново Центр» в Роли. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат 12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, в то время как победа «Вашингтона» оценивается в 3.30. Ничья и овертайм идут за 4.60.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.65. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

«Вашингтон» вкатывается в сезон с ожидаемыми трудностями. Состав остался примерно тем же, а вот соперники стали настраиваться гораздо серьёзнее. Пара повреждений, пара близких поражений — и вот уже до зоны уайлд-кард заметные четыре очка.

Именно «Каролина» остановила «столичных» во втором раунде Кубка Стэнли — 2025, управившись за пять встреч. «Харрикейнз» входят в группу лидеров Столичного дивизиона и ждут, когда у «Питтсбурга» закончится топливо. Вернулся Пётр Кочетков, победы накапливаются, очки собираются. Дела идут хорошо.