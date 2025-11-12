«Спартак» — «Локомотив»: назван фаворит матча КХЛ

12 ноября, арена «Мегаспорт» в Москве, матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно составляет 45% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа «Спартака» оценивается в 2.75.

Вместе с тем аналитики считают, что не будет результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00.

Если обе команды забросят хотя бы по две шайбы, сыграет коэффициент 1.65. Волевая победа «Спартака» идёт за 6.00.