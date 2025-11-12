«Спартак» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ничья в основное время за 4.30.

«Спартак» будет работать через давление на бортах, прострелы, добивания и активный второй темп (Филин, Тодд), «Локомотив» — через контроль ритма, быстрый первый пас и дисциплину без шайбы. Ключ к успеху — борьба за синюю линию и подборы на центральной дуге, где ярославцы традиционно играют чище.

Календарь? У обеих команд – плотный, но без экстремальных перелётов. Для «Локомотива» это второй матч за три дня после выезда в Нижний Новгород, для «Спартака» — тоже. Но у последнего началась домашняя серия с победы над «Сибирью». Свежесть приблизительно равная, и решат именно качество спецбригад и работа на пятаке.

Поскольку «Локомотив» сейчас более стабилен в нейтральной зоне и воротах, а этого часто хватает в таких очных парных сериях, можно ожидать, что у него будет преимущество. Однако домашний импульс «Спартака» и реакция на 2:5 делают сценарий упорным. В итоге попробуем дождаться овертайма.