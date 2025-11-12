Скидки
Россия — Перу: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Перу.

Ставка: победа России всухую за 2.60.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Перу звёзд с неба на хватает, команда заняла предпоследнее место в отборе на чемпионат мира. Последние пять матчей команда не забивала.

Мне кажется, что Перу по уровню команда чем-то схожая с Боливией, которая была нашим соперником месяц назад. Там мы достаточно легко обыграли 3:0 соперника.

Сборная России должна в очередной раз выиграть, и, как мне кажется, не пропустить. Перуанцы не очень много забивают, и если наша команда сыграет качественно в обороне, то пропустить мы не должны.

Мой прогноз – победа сборной России всухую», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
