Россия — Перу: прогноз Павла Погребняка на товарищескую игру

Россия — Перу: прогноз Павла Погребняка на товарищескую игру
Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на товарищеский матч Россия — Перу.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
1 : 0
Перу
1:0 Головин – 18'    

«Сборная России второй год продолжает играть без поражений. В последней товарищеской игре обыграли Боливию 3:0. В среднем сборная забивает три мяча и почти не пропускает. Несмотря на то, что Россия не сталкивается с топовыми сборными мира, выглядит всё равно очень неплохо.

Что касается гостей, перуанцев, они растеряли свою силу, которой обладали ранее. Россия продолжит свою победную серию, а «Газпром Арена» увидит большое количество забитых мячей», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

