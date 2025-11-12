Россия — Перу: прогноз Павла Погребняка на товарищескую игру

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на товарищеский матч Россия — Перу.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

«Сборная России второй год продолжает играть без поражений. В последней товарищеской игре обыграли Боливию 3:0. В среднем сборная забивает три мяча и почти не пропускает. Несмотря на то, что Россия не сталкивается с топовыми сборными мира, выглядит всё равно очень неплохо.

Что касается гостей, перуанцев, они растеряли свою силу, которой обладали ранее. Россия продолжит свою победную серию, а «Газпром Арена» увидит большое количество забитых мячей», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».