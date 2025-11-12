Россия — Перу: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч 12 ноября

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия – Перу.

Ставка: обе забьют за 2.02.

«12 ноября в Санкт-Петербурге сборная России проведёт товарищескую игру против сборной Перу. Это важно, что игра будет в Санкт-Петербурге, потому что стадион «Газпром Арена» закрытый, поле будет идеальное, несмотря на ноябрьскую погоду. Обе команды очень техничные, особенно перуанцы, и для них это важно. Соперники смогут показать свой лучший футбол, и будет много забитых голов. Ничего этому не должно помешать. Команды будут раскрепощённые, потому что на кону ничего не стоит.

Южноамериканцы, как мы видели, играют с мячом очень хорошо и так просто его не отдают. И я думаю, что как минимум на гол они наиграют. Тем не менее сборная России просто обязана побеждать. Всё-таки это домашняя игра, и мотивация у нашей команды, безусловно, выше.

Мой прогноз — обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».