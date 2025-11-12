Россия — Перу: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Россия — Перу.

Ставка: победа России за 1.70.

«Мы играем дома, и я думаю, в Петербурге будет полный стадион, потому что нас ждёт интересный матч против Перу. Наша сборная — это то место, где собираются лучшие наши футболисты. Будет шанс у тех, кто мало играет или вообще не играет, выйти на замену и проявить себя. По настрою у наших проблем не будет. Они это доказали в последних матчах. Да, товарищеские игры, но всё-таки сборная, и за игроками сборных всегда скауты следят. Поэтому с настроем всё будет в порядке. Думаю, с первых минут мы начнём бежать и прессинговать.

При всём уважении к сборной Перу — это не та команда, которая будет контролировать мяч. Мне кажется, они сядут в оборону, будут играть на контратаках. В этом плане класс наших футболистов выше. Поэтому на первых минутах мы постараемся забить быстрый мяч. Потому что обороняться умеют все, и Перу тоже. Не так легко вскрыть их оборону. Думаю, Валерий Георгиевич даст установку забить в первые 10-15-20 минут, чтобы соперник раскрылся.

Перу — команда, которая будет обороняться и ждать своего момента, выбегать в быструю атаку или надеяться на стандарты. Там они могут быть опасны. Что касается их последних матчей — они из шести игр четыре проиграли, две сыграли вничью. Не такая сильная сборная. И непонятно, каким составом они приедут. Всё-таки товарищеский матч, перелёт, и я не думаю, что их лидеры прилетят. Это моё мнение. Ещё надо понимать, что Перу на чемпионат мира не вышли. Они провалили квалификацию, и это тоже скажется на игроках.

Психологически у них всё хуже — если смотреть последние игры, у них практически одни поражения. А у нас победы. Наша сборная смотрится легко и окрылённо. Но я не думаю, что легко будет забить 3-4 мяча. Нет. Это добротная сборная, которая будет обороняться. Но парочку голов наша команда должна забить. Не вижу проблем, чтобы мы не забили. Поэтому забьём и победим», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».