Россия — Перу: ставка Александра Мостового на матч в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Россия — Перу.

Ставка: победа России за 1.70.

«Думаю, всё, в принципе, будет стандартно. Очередная товарищеская игра. Соперник посильнее, вроде бы у сборной есть имя. Но мы давно знаем, что Перу уже много лет никуда не выходит. Хотя попадали на наш чемпионат мира, однако это уже неважно, потому что сейчас уровень команды вообще непонятный.

Опять же, вопрос к этим товарищеским играм: кого привезут, кто приедет, как они будут играть. Если у них футболисты в Европе выступают, им лететь, добираться, плюс эти переходы из одного часового пояса в другой — никто не будет выкладываться на 100%. И приедет ли вообще основной состав — большой вопрос. В товарищеских матчах это всегда лотерея. Могут приехать ребята, которые мало играют, могут те, кто просто получает практику, так что заранее планировать уровень игры очень сложно.

Очередная товарищеская встреча у нас дома. Думаю, снова будет победа, потому что в таких матчах мы уже научились играть спокойно. Может быть, Перу даже забьёт какой-то гол, чисто эпизодический. Но победа, по моему мнению, будет спокойная, как в последних играх. Атмосфера домашняя, настрой у команды есть, тем более результаты последние уверенные, видно, что игроки уже понимают, что от них требуют. Поэтому всё должно быть хорошо в этом матче для нашей сборной», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».