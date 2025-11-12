Скидки
Россия — Перу: прогноз Семёна Зигаева на контрольный матч

Россия — Перу: прогноз Семёна Зигаева на контрольный матч
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Россия — Перу.

Ставка: победа России и её тотал больше 1.5 за 1.95.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
«Сборная России по-прежнему не участвует в официальных турнирах, ей приходится довольствоваться товарищескими матчами. В 2025 году команда Валерия Карпина провела уже восемь игр и не допустила ни одного поражения. В начале лета Россия сыграла 1:1 с Нигерией, но это ладно, а вот сентябрьские 0:0 против Иордании иначе как позор назвать нельзя. И дело не в результате, а в том, как играла наша сборная. Но затем была серия из трёх побед подряд: над Катаром, Ираном и Боливией.

Сборная Перу приезжала в Россию на чемпионат мира в 2018-м, и тогда это было сенсацией, ведь это был их первый мундиаль с 1982 года. С тех пор перуанцы на главный турнир на планете не отбирались. Провалили они и отбор на чемпионат мира — 2026, финишировав на 9-й из 10 позиции в турнирной таблице. Перу набрали всего 12 очков в 18 матчах, но это полбеды, а вот шесть забитых мячей — настоящий провал. После окончания отборочного цикла перуанцы провели товарищеский матч, они отправились в гости к Чили и проиграли 1:2.

Сборная Перу, проиграв в Сантьяго, довела серию без побед до шести матчей. А если взять последние 10 игр, то перуанцы победили лишь раз, обыграв дома Боливию. При этом перуанцы до матча с чилийцами последний раз забивали аж в марте. Наша команда играет дома, а если быть точнее, в Санкт-Петербурге, где давненько ей бывать не приходилось, и это лишний повод порадовать местную публику. Сборная России сильнее и свой класс должна подтвердить», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

