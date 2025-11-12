«Салават Юлаев» – СКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – СКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«В первые два месяца регулярки это было трудно себе представить, но СКА, похоже, научился играть на результат. Видимо, приход Бабенко в тренерский штаб реально помог сделать командную тактику более эффективной, а вывод Ларионова-младшего из верхних звеньев оздоровил командную атмосферу. То, что питерцы образцово-показательно засушили «Авангард» в «газпромовском дерби», да ещё в гостях, да ещё в день, когда у соперника была повышенная мотивация, говорит о многом.

Поэтому мало сомнений в том, что вслед за «Авангардом» и московским «Динамо» СКА сумеет победить «Салават». Тем более что уфимцы далеко не в лучшей форме. В конце октября они выдали классную серию ярких выигрышей – но над слабыми соперниками. А в ноябре, когда пошли серьёзные оппоненты, уступили и «Локомотиву», и «Нефтехимику», и даже «Ладе». Пропускает в этих встречах команда Козлова тоже многовато. Так что победа гостей будет и уверенной (с разницей +2), и результативной (зрители матча увидят 6-7 шайб)», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».