«Торпедо» — «Сочи»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1.5) за 1.85.

«Вратарь Илья Самсонов много времени провёл в родном Магнитогорске в начале этого сезона, но в итоге так и не подписался с «Металлургом». По моей информации, «Магнитка» не собиралась ради подписания бывшего вратаря «Вегаса» жертвовать кем-то из пары Набоков — Смолин и в итоге обменяла права на Самсонова в «Сочи». Проблемы сочинцев с вратарями Илья быстро решил, но даже с таким усилением бороться за плей-офф южанам будет очень сложно. У нового главного тренера Дмитрия Михайлова нет опыта самостоятельной работы на взрослом уровне, так что его назначение вместо Владимира Крикунова — ставка на перспективу.

Немного удивила откровенность Самсонова на пресс-конференции, которую в «Сочи» провели из-за повышенного интереса к вратарю со стороны СМИ. Илья не побоялся сказать, что хочет вывести сочинцев в плей-офф, но уж как-то слишком сквозило самолюбованием от его слов. Несмотря на неудачные последние сезоны, карьера Самсонова в НХЛ действительно выдалась неплохая, но сейчас-то он играет за худшую команду КХЛ. Впрочем, уверенности в своих силах у него не убавилось, и тут уже надо доказывать свой уровень не только на словах.

Не думаю, что «Сочи» сможет что-то противопоставить хозяевам в Нижнем Новгороде — ставлю на уверенную победу торпедовцев», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».