«Спартак» – «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 12 ноября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер страны Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.77.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
«В прошлый четверг спартаковцы без шансов проиграли в Ярославле, причём по ходу встречи уступали 0:5. Красно-белые – эмоциональная команда, а потому при родных трибунах они действуют получше. Даже в трудно складывающихся матчах выдают то камбэк, то как минимум нервную для соперника концовку. Поэтому крупной разницы в счёте ждать точно не стоит. «Локомотив», скорее всего, победит, но с разницей в одну—две шайбы.

Тем более ярославцы сейчас явно подустали, что показала их недавняя осечка в Нижнем. Второй раз подряд проиграть чемпионы себе не позволят. Но яркую атакующую игру вряд ли покажут. Засушить спартаковскую атаку гостям вполне по силам. Так что не ждите града голов. Пять шайб на двоих – максимум, что будет в этой встрече», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

