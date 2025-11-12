Скидки
«Динамо» Мн — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Беларуси

Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Сибирь».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 2.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирь» проиграла 10 матчей подряд, установив антирекорд клуба в КХЛ, и особых надежд на изменения нет. Подписания «Сибири» сейчас выглядят как спешное латание дыр — сомневаюсь, что защитник Михаил Орлов и нападающий Вячеслав Лещенко смогут значительно усилить команду. Откровенно не попали с легионерами, а в данный момент заменить Приски и Фэрренса сложно. Второй раз меньше чем за половину сезона менять тренера в Новосибирске явно не захотят, но сейчас ситуация куда сложнее, чем при Вадиме Епанчинцеве. Ещё пара поражений — и перемены явно будут необходимы.

Не усилит команду и обмен в «Адмирал» Никиты Сошникова. Взамен «Сибирь» получила Семёна Кошелева: не то чтобы он плохой игрок, но разницы никогда не делал. А вот Сошников в прошлом сезоне блистал как раз в «Адмирале» у Леонида Тамбиева. Да, у Никиты не самый простой характер, он много требует от партнёров, однако такие неравнодушные хоккеисты нужны каждой команде. А вот что нужно «Сибири», чтобы выправить ситуацию, кажется, не знают в самом клубе.

Минчане же выиграли семь из восьми последних матчей, оступившись лишь в домашней встрече с «Ладой» (0:1). Не думаю, что что-то может помешать команде Дмитрия Квартальнова справиться с «Сибирью» — ставлю на уверенную победу минчан», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

