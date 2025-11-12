«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команды совсем недавно пересекались, это было 6 ноября в Ярославле, и тогда «Локомотив» уверенно выиграл со счётом 5:2. В прошлом сезоне очные встречи тоже часто радовали результативностью, ведь почти каждый матч пробивал высокий тотал, так что определённая тенденция здесь точно проглядывается.

«Спартак» дома всегда играет ярко, агрессивно и на эмоциях. В прошлой игре с «Сибирью» москвичи даже уступали 2:3, но буквально молниеносно перевернули матч и забрали победу — это подтверждает, что у команды есть мощь и характер, несмотря на некоторые шатко-валкие отрезки чемпионата. «Локомотив» же после 11 побед подряд на домашнем льду отправился на выезд и уступил «Торпедо» в упорной борьбе со счётом 1:2. Многим важно всё-таки не забывать, что это действующий чемпион КХЛ, команда, которая не собирается сбавлять планку и по-прежнему играет очень дисциплинированно, структурно и умеет сушить матч, если нужно. Просто не всегда подворачивается возможность показать себя сполна.

Чего жду от игры? Ожидаю, что снова увидим заброшенные шайбы. У «Спартака» сильная и креативная атака, которая много бросает и создаёт давление, особенно дома. Но при этом красно-белые могут допускать ошибки в обороне, и такой соперник, как «Локомотив», их редко прощает и реализовывает абсолютно все моменты, которые им даёт команда противника. Да, на выезде ярославцы пока не такие стабильные, но статуса и класса это не отменяет, чемпионы будут цепляться, играть на результат, они не захотят отпускать лидирующие позиции и продолжат вести свою системную игру. Так что логично ждать активного хоккея, обмена моментами и минимум пять шайб на двоих», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».