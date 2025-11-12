Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Министерство финансов смягчит законопроект об ужесточении налогов для букмекеров

Министерство финансов согласилось скорректировать законопроект, вводящий новые налоги для букмекерских компаний. Об этом «Интерфаксу» сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Вместо 5% с оборота будет 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами (GGR)», – заявил он.

Он также добавил, что соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта.

Новые налоги для букмекеров уже прошли первое чтение. Предполагалось, что ужесточение налогов позволит федеральному бюджету получать около 282 млрд рублей ежегодно.

Ранее представители 16 спортивных федераций подписали письмо к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой смягчить законопроект, в случае принятия которого в изначальном виде резко сокращались бы инвестиции букмекеров на развитие спорта.