Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Министерство финансов смягчит законопроект об ужесточении налогов для букмекеров

Министерство финансов смягчит законопроект об ужесточении налогов для букмекеров
Аудио-версия:
Комментарии

Министерство финансов согласилось скорректировать законопроект, вводящий новые налоги для букмекерских компаний. Об этом «Интерфаксу» сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Вместо 5% с оборота будет 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами (GGR)», – заявил он.

Он также добавил, что соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта.

Новые налоги для букмекеров уже прошли первое чтение. Предполагалось, что ужесточение налогов позволит федеральному бюджету получать около 282 млрд рублей ежегодно.

Ранее представители 16 спортивных федераций подписали письмо к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой смягчить законопроект, в случае принятия которого в изначальном виде резко сокращались бы инвестиции букмекеров на развитие спорта.

Материалы по теме
Спортивные федерации попросили Мишустина смягчить налоговые инициативы по букмекерам
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android