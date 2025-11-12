Скидки
Итоги «Супершанса» от БК Леон с Анфисой Чеховой!
Масштабность и эксклюзивность – всё это о главной акции текущего года «Супершанс» от БК Леон. Грандиозный розыгрыш близится к кульминации и совсем скоро обладатели уникальных призов будут определены в прямом эфире с участием популярной ведущей Анфисы Чеховой.

Фото: Пресс-служба БК Леон

Когда и где смотреть?

Финальный розыгрыш «Супершанса» состоится 25 ноября в России 17:00 мск. В ходе мероприятия будут распределены три премиальных автомобиля Mercedes E-Class, фрибеты и эксклюзивная техника. Напомним, участники заключали пари на исходы спортивных событий в рамках шести этапов акции, а также собирали купоны и суперкупоны, чтобы увеличить свои шансы на победу. Ссылка на трансляцию будет опубликована заранее на официальной странице букмекерской компании в сообществе VK.

Что в программе?

Прямую трансляцию розыгрыша проведёт телеведущая и актриса Анфиса Чехова. Её многолетний телевизионный опыт и великолепная подача обеспечат событию непревзойденную атмосферу. Не упусти возможность стать частью масштабного мероприятия и присоединяйся к финальной трансляции розыгрыша «Супершанс» с распределением долгожданных призов!

