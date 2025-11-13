Скидки
«Авангард» — «Трактор»: назван фаворит матча в Омске

«Авангард» — «Трактор»: назван фаворит матча в Омске
Комментарии

13 ноября в Омске «Авангард» примет «Трактор» на льду «G-Drive Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.94, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.50. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.92, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.90.

Гол на первой минуте идёт за 11.5.

