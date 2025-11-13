«Авангард» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 2.00.

Челябинцы сравнялись с омичами по количеству очков, хотя провели на пару игр больше. И вроде бы «Трактор» сейчас «горячее», вовсю работает над усилением состава, а линия букмекеров слишком уж перекошена в пользу хозяев. Здесь как в анекдоте — есть нюанс. Имя ему — третий выездной матч за пять суток. Два предыдущих состоялись во Владивостоке и Хабаровске.

Есть подозрение, что после такого гости будут далеки от оптимального состояния и движением тоже не порадуют. В то же время «Авангард» на фоне падения результатов с большой долей вероятности сыграет понадёжнее. Две предыдущие очные встречи удались на славу — 5:1 и 5:8. Боимся, в этот раз голов окажется поменьше. Банально не хватит сил.

При желании можно рассмотреть лобовую ничью с коэффициентом 4.30. Нам же больше нравится тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 2.00. Полагаем, соперникам потребуется какое-то время, чтобы разбегаться и нащупать ритм. Основные события тут должны быть уже во второй половине игры.