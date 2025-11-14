Букмекеры оценили шансы сборной Германии победить Люксембург

14 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Люксембурга и Германии, выступающие в группе А. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.11, что равно приблизительно 89% вероятности.

Победа Люксембурга оценивается коэффициентом 26.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.