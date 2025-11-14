Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы сборной Германии победить Люксембург

Букмекеры оценили шансы сборной Германии победить Люксембург
Комментарии

14 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Люксембурга и Германии, выступающие в группе А. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Материалы по теме
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.11, что равно приблизительно 89% вероятности.

Победа Люксембурга оценивается коэффициентом 26.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android