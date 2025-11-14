Польша — Нидерланды: определён фаворит матча в Варшаве

14 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Польши и Нидерландов, выступающие в группе G. Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.64, что равно приблизительно 61% вероятности.

Победа Польши оценивается коэффициентом 5.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.