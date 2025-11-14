Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Фарерские острова: коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026

Хорватия — Фарерские острова: коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026
Комментарии

14 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Хорватии и Фарерских островов, выступающие в группе L. Игра пройдёт на стадионе «Риека» в одноимённом городе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 1.09, что равно приблизительно 91% вероятности.

Победа Фарер оценивается коэффициентом 35.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.60.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.20.

Материалы по теме
РПЛ на середине пути, и ничего не ясно! Кто станет чемпионом?
РПЛ на середине пути, и ничего не ясно! Кто станет чемпионом?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android