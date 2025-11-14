Хорватия — Фарерские острова: коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026

14 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Хорватии и Фарерских островов, выступающие в группе L. Игра пройдёт на стадионе «Риека» в одноимённом городе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 1.09, что равно приблизительно 91% вероятности.

Победа Фарер оценивается коэффициентом 35.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.60.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.20.