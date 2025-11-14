Ангола — Аргентина: букмекеры оценили шансы команд

Аргентина приезжает в Луанду как главный гость празднования 50-летия независимости Анголы. Товарищеский матч сборных пройдёт на «Эштадиу 11 де Новембру» 14 ноября, свисток — в 19:00 мск. По сообщениям СМИ, ради визита чемпиона мира хозяева заплатили около € 12 млн.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 85% вероятности.

Победа Анголы оценивается коэффициентом 15.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.