Англия — Сербия: прогноз Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Англия — Сербия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.95.

«Понятно, что англичане уже обеспечили себе место в отборе на чемпионат мира. Сейчас Англия идёт без поражений — шесть матчей, шесть побед, забито 18 мячей. Полный порядок. На мой взгляд, это сборная, которая сейчас на ходу. Если взять игроков — Беллингем, Фоден, Кейн — да там такая атака, что они забивают много и мало пропускают. Это говорит о том, что и в обороне порядок. Команда сбалансирована во всех линиях. Я сегодня вообще не вижу слабых мест у этой сборной. Тем более Англия принимает Сербию на «Уэмбли». Даже не представляю, что будет твориться на этом стадионе — полный биток, 80–90 тысяч зрителей. Несмотря на то что Англия уже всё обеспечила, думаю, будет боевой состав, потому что у англичан к футболу совсем другое отношение.

В первом матче Англия просто разорвала Сербию в одну калитку. У сербов дела неважные. Есть шанс попасть дальше, но маленький. Чтобы цепляться, им нужно обыгрывать англичан, но шансов, к сожалению, нет. Хотя Сербия всегда была крепкой сборной. По именам — много футболистов из топ-клубов Европы, команда хорошая, но сегодня они не могут соперничать с Англией, которая на ходу и вообще не знает, что такое поражение.

Англичане будут работать, выжимать максимум, и, думаю, не оставят Сербии шансов. Сербы проиграли прошлый очный матч, находятся не в лучшем состоянии и психологически, и физически. Не вижу, как они даже ничью могут зацепить против такой мощной сборной Англии. Думаю, англичане забьют много — три-четыре мяча на «Уэмбли». Исполнители, которые есть у сборной, решают все моменты. Кейн вообще уходит без гола редко. Сербии будет очень тяжело, шансов почти нет.

Англия просто переедет Сербию. Да, хотелось бы, чтобы сербы зацепились, но не против этой Англии. Надо понимать, что Кейн, как я уже говорил, в отборе забил шесть мячей. А если взять первый матч с сербами, там вообще огромное количество ударов по воротам — 24. Куда это годится? Я к тому, что уровень сборных сегодня — небо и земля. Жду как минимум уверенную победу хозяев», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».