Англия — Сербия: прогноз Александра Елагина на отборочный матч чемпионата мира

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Англия — Сербия.

Ставка: победа Англии с форой (-2) за 2.44.

«13 ноября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» сборная Англии примет сборную Сербии в матче отборочного турнира ЧМ-2026. Помимо англичан и сербов, в эту группу входят также национальные команды Албании, Латвии и Андорры.

Для Англии, которая уже обеспечила себе выход в финальный турнир ЧМ-2026 за два тура до окончания квалификации, это будет последний домашний матч в группе K, где она набрала 18 очков из 18 возможных, забив 18 голов и не пропустив ни одного. Кроме англичан, в европейской зоне ЧМ-2026 ещё две сборные сумели оставить свои ворота в неприкосновенности: Швейцария и Испания, но они провели на два матча меньше британцев. В прошлом месяце англичане, разгромив Латвию в Риге со счётом 5:0, обеспечили себе преимущество в семь очков над Албанией, идущей на втором месте в группе К и которая станет их последним соперником в отборочном турнире в воскресенье в Тиране.

Сборные Англии и Сербии уже встречались между собой чуть более двух месяцев назад — 9 сентября в Белграде, где гости буквально разорвали хозяев — 5:0. Этот матч ознаменовался установлением ряда рекордов в истории обеих команд. Так, у англичан свои первые голы за сборную забили сразу четыре футболиста, в том числе и защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс, который стал 17-м игроком, отличившимся в своём дебютном матче за сборную в XXI веке. А вот славяне, пропустив пять безответных голов, потерпели самое крупное поражение с 2006 года, когда стали выступать отдельной командой под флагом Сербии.

Вслед за разгромом от англичан через месяц последовало ещё более чувствительное поражение — 0:1 от Албании в Белграде, которое, по сути, поставило крест на надеждах сербов отобраться на ЧМ-2026. После этой неудачи подал в отставку Драган Стойкович, возглавлявший «орлов» более четырёх лет в 55 матчах, что является рекордом среди всех тренеров в истории не только Сербии, но и Югославии. К матчу с Андоррой (14 октября) сербов готовил Зоран Миркович как временный тренер, а 30 октября у руля сборной встал 48-летний Велько Паунович. Последним местом его тренерской работы был «Овьедо». Отметим, что именно под руководством Пауновича молодёжная сборная Сербии (U20) в 2015 году стала чемпионом мира, обыграв в финале считавшихся явными фаворитами бразильцев — 2:1. Многие из команды-победительницы выступают за сборную Сербии и сегодня: вратарь Предраг Райкович, Сергей Милинкович-Савич, Саша Зделар, Неманья Максимович, Андрия Живкович и другие.

Сербия отстаёт от Албании на одно очко и поэтому всё ещё может претендовать на выход в плей-офф квалификации, но если они проиграют Англии, а албанцы, как ожидается, одолеют Андорру на выезде в четверг, то их шансы на выход в ЧМ-2026 будут равны нулю. Напомним, что Сербия после 2006 года лишь однажды не прошла отбор на ЧМ — в 2014 году. Ситуация для гостей осложняется ещё и тем, что их лучший бомбардир всех времён — Александр Митрович — снова не попал в состав из-за травмы. Из-за его отсутствия Сербия лишается игрока, который забил за сборную рекордные 63 гола — как минимум на 25 больше, чем кто-либо другой. Поэтому надежды сербов обращены на форвардов Душана Влаховича и Луку Йовича.

В предстоящем матче бесспорный фаворит — сборная Англии, состав которой укомплектован футболистами мирового класса», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».