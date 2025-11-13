Англия — Сербия: прогноз Алексея Гасилина на встречу отбора ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Англия — Сербия.

Ставка: победа Англии и ТМ 2.5 за 3.60.

«Англия максимально уверенно прошла отбор, победив всухую во всех шести матчах и забив 18 голов. Осталось два тура, а команде Тухеля уже ничего не надо, так как первое место уже обеспечено. Но игра домашняя, поэтому англичане побеждать обязаны. Особенно когда так хороши Кейн и компания. Сербия сейчас выглядит удручающе. Скорее всего, после этого матча она потеряет даже теоретические шансы на выход в основную стадию ЧМ. Не вижу здесь для них никаких вариантов, кроме поражения. Так что беру комбинацию в виде победы хозяев и ТМ 2.5», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».